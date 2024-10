LPI-J: Verletzter Mopedfahrer

Apolda (ots) - Gestern Nachmittag, gegen 17 Uhr, wurde am Kaufland in Apolda ein geparktes Moped ohne Kennzeichen festgestellt. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass das Moped am 11.09.2024 in der Paul-Schneider-Straße gestohlen wurde. Der Besitzer wurde verständigt. Nach Begutachtung wurden leider diverse Schäden an dem Fahrzeug festgestellt. Nach der Spurensicherung wurde dies vor Ort dem Besitzer wieder übergeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

