Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer schwer verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Mathieu-van-Delden-Platz;

Unfallzeit: 30.06.2024, 02.00 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag erlitt ein 23-Jähriger aus Gronau bei einem Sturz mit seinem Pedelec schwere Verletzungen. Nach Zeugenangaben habe er gegen 02.00 Uhr den Mathieu-van-Delden-Platz befahren und sei in Höhe der Holzbrücke ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Zusammen mit den Zeugen habe er sich noch zur Neustraße begeben, um seine Kopfverletzung bei einer dort wohnenden Bekannten zu versorgen. Vor dem Haus brach der 23-Jährige zusammen und verlor das Bewusstsein. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Enschede.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell