Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 02.Oktober 2023

Wolfenbüttel (ots)

Gartenlaube in Flammen

Wolfenbüttel, Bahnhofstraße, 01.10.2023, 16:40

In einer Parzelle des Kleingartenvereins, in der Nähe der Oker, kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand einer Holz-Gartenlaube. Die Feuerwehr konnte das Feuer mit hohem Kräfteaufwand löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Dazu wurde der Brandort beschlagnahmt. Zurzeit können noch keine Angaben darüber gemacht werden, wie es zu dem Feuer gekommen ist.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise unter der 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell