POL-DA: Hirschhorn: Stromkabel an Wehrbrücke gestohlen/Wer hat etwas gesehen?

Viernheim (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (20.03.) wurde in der Zeit zwischen 21.00 und 7.00 Uhr ein in der Saarlandstraße geparkter schwarzer BMW durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren erheblich beschädigt. Der Verursacher beschädigte das geparkte Fahrzeug im vorderen rechten Bereich und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom ...

