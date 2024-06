POL-DN: Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Düren (ots) - Zweimal schlugen derzeit noch unbekannte Taschendiebe am Dienstag (04.06.2024) in Düren zu. Am Dienstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte die Geldbörse einer 85-Jährigen aus Merzenich. Die Seniorin hatte sich in einem Drogeriemarkt in der Wirtelstraße in Düren aufgehalten. Beim Verlassen des Geschäfts stellte sie fest, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche ...

