POL-DN: In Werkstatt eingebrochen - Zeugen gesucht

Niederzier (ots) - Bislang Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag (01.06.2024) und Montag (03.06.2024) in einen Tierfachmarkt im Niederzierer Ortsteil Huchem-Stammeln ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Samstag, 19:20 Uhr und Montag, 08:33 Uhr ein Tor des Marktes in der Straße Rurbenden auf und gelangten so in das Innere. Hier entwendeten sie einen Tresor von 40 cm x 60 cm und entfernten sich mitsamt der Beute in Höhe eines ...

mehr