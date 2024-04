Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.04.2024, gegen 16:30 Uhr, waren auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt, eine Frau wurde leicht verletzt. Eine 29-jährige Skoda-Fahrerin war in Höhe der Einmündung Am Liederbach einem verkehrsbedingt stehenden VW ins Heck geprallt, der wiederum auf einen davor befindlichen Hyundai aufgeschoben wurde. Dabei verletzte sich die Skoda-Fahrerin leicht und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Beim 23-jährigen VW-Fahrer kam der Verdacht auf, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 18000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell