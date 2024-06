Polizei Düren

POL-DN: Ford Mustang geklaut

Merzenich (ots)

In der Nacht von Sonntag (02.06.2024) auf Montag (03.06.2024) wurde in der Straße "Weinberg" in Merzenich ein hochwertiger Pkw entwendet. Ganz in der Nähe, "In den Weingärten", verhinderte eine aufmerksame Zeugin vermutlich einen weiteren Diebstahl.

Das Auto war auf Höhe der Hausnummer 64 am Fahrbahnrand der Straße "Weinberg" geparkt. Um 01:32 Uhr wurde der Besitzer des Wagens vom Aufheulen des Motors und von quietschenden Reifen geweckt und musste feststellen, dass sein Auto entwendet wurde. Beide Fahrzeugschlüssel waren noch in seinem Besitz. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen roten Ford Mustang, an dem zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen DN-BM605 angebracht war.

Kurz zuvor waren einer Zeugin in der Straße "In den Weingärten" auf Höhe der Hausnummer 105 zwei verdächtige maskierte Personen aufgefallen, die sich in der Nähe eines hochwertigen Volvos aufhielten. Als die Zeugin pfiff, traten die Verdächtigen die Flucht an.

Hinweise zum Verbleib des Ford Mustang oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem versuchten Pkw-Diebstahl nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

In diesem Zusammenhang raten wir: Wenn Ihr Fahrzeug mit der Funktion "keyless" (schlüssellos) ausgestattet ist, können Täter das Funksignal mit speziellen Geräten abgreifen und das Fahrzeug starten, wenn der Schlüssel in der Nähe ist. Legen Sie den Schlüssel daher nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab und schirmen Sie das Funksignal des Schlüssels zusätzlich durch geeignete Maßnahmen ab, zum Beispiel durch Aluminiumhüllen oder Spezialbehältnisse. Weitere Präventionstipps zum Thema Autodiebstahl finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

