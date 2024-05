POL-DN: 56-Jähriger durch Hundebiss schwer verletzt

Düren (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag (30.05.2024) in einen Imbisswagen "Am Ellernbusch" ein. Nach Angaben des Eigentümers verschafften sich die Unbekannten zwischen 06:00 Uhr und 16:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufswagen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Lebensmittel. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei ...

