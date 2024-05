POL-DN: Diebstahl am Kindergarten

Düren (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag (28.05.2024) am Platz der Deutschen Einheit wurde ein 8-jähriger Junge leicht verletzt. Eine 76-Jährige aus Düren war auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw aufgefahren. Die Frau aus Düren war mit ihrem Pkw gegen 15:30 Uhr auf der Tivolistraße, aus Fahrtrichtung Mariaweiler kommend, in Richtung Düren unterwegs. Um auf die August-Klotz-Straße abzubiegen, ...

