Polizei Düren

POL-DN: Stoppschild missachtet - Radfahrerin schwer verletzt

Jülich (ots)

Auf der Sankt-Mauri-Straße kam es Dienstagmorgen (28.05.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 26-jährige Radfahrerin aus Eschweiler schwer verletzt wurde.

Die Frau aus Eschweiler befuhr gegen 07:50 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Sankt-Mauri-Straße aus Fahrtrichtung Aldenhoven kommend. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie das für sie geltende Stoppschild. Die 26-Jährige kollidierte in der Folge mit einem Pkw, der auf der Sankt-Mauri-Straße in Richtung Bourheim unterwegs war. Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 62-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell