POL-DN: Einbruch in Imbisswagen

Düren (ots) - Von dem Gelände eines Kindergartens in der Friedensstraße entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (28.05.2024) bis Mittwoch (29.05.2024) zwei Außeneinheiten einer Heizungsanlage. Nach Angaben einer Mitarbeiterin der Kindertageseinrichtung wurden die Einheiten zwischen 16:30 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwoch entwendet. Die Geräte befanden sich im rückwärtigen Bereich der nur teilweise umzäunten Außenanlage der Einrichtung. ...

