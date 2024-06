Polizei Düren

POL-DN: Zwei Taschendiebstähle in Düren

Düren (ots)

Zweimal schlugen derzeit noch unbekannte Taschendiebe am Dienstag (04.06.2024) in Düren zu.

Am Dienstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte die Geldbörse einer 85-Jährigen aus Merzenich. Die Seniorin hatte sich in einem Drogeriemarkt in der Wirtelstraße in Düren aufgehalten. Beim Verlassen des Geschäfts stellte sie fest, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Angaben zu den möglichen Tätern konnte sie nicht machen. Gegen die Mittagszeit wurde eine 74-Jährige aus Kreuzau bestohlen. Sie war gegen 13:20 Uhr mit dem Linienbus 290, von Düren in Richtung Bahnhof Zülpich, unterwegs. Während des Einsteigens wurde die 74-Jährige von einer unbekannten Person nach vorne gedrückt. Als sie sich umdrehte, konnte sie jedoch keine Person mehr feststellen.

Als sie anschließend nach ihrer Handtasche sah, waren die Reißverschlüsse nicht mehr ordentlich geschlossen und ihre Geldbörse sowie ihr Mobiltelefon fehlten.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf folgendes hin: Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer. Das geschieht vorzugsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln und auch in Geschäften. Hier ein paar Präventionstipps zum Schutz vor Taschendiebstahl:

Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen. Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand. Viele weitere Tipps finden Sie unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

