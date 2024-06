Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach versuchtem Taschendiebstahl

Nienburg (ots)

(Thi) Am Samstag den 01.06.2024 kam es gegen 15:45 Uhr in Stadthagen in der Jahnstraße 31 zu einem versuchten Taschendiebstahl.

Zwei junge Männer verfolgten eine 84-Jährige vom REWE-Markt bis zu ihrer Haustür. Dort angekommen betraten die beiden den Vorflur des Hauses und stellten sich ihr in den Weg. Die beiden Männer bedrängten sie und öffneten den Reißverschluss ihrer Umhängetasche. Als die Frau damit drohte um Hilfe zu rufen und bei den Nachbarn zu klingeln ergriffen sie die Flucht.

Entwendet wurde nichts.

Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei südländisch aussehende Männer im Alter von ca. 25 Jahren gehandelt haben.

Wer in der Zeit an der Örtlichkeit zwei Männer gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell