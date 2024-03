Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Hungriger Dieb

Am Dienstag hatte es ein 23-Jähriger in Biberach auf Backwaren abgesehen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, hielt sich der 23-Jährige gegen 06.30 Uhr in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße auf. Der Mann nahm sich mehrere Backwaren und versteckte diese in seiner Kleidung. An der Kasse bezahlte er nur zwei Getränke. Eine Mitarbeiterin stellte den Mann beim Ausgang. Dann verständigte sie die Polizei Biberach. Die Beamten durchsuchten den Mann und nahmen ihm das aufgefundene Diebesgut ab. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

