LPI-J: Messer dabeigehabt

Bad Sulza (ots) - In Bad Sulza am Brühlgrund haben ein oder mehrere Schmierfinger zwei Stromkästen in den Farben des FC Carl Zeiss Jena besprüht. Die Tat erfolgte in den Wochen vor dem 27.09.2024. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

mehr