Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kupferkabel gestohlen

Diebe haben in der Nacht auf Sonntag mehrere Kupferkabel von einem Firmengelände in der Kornblumenstraße gestohlen. Offenbar verschafften sich die Täter über ein Loch im Zaun Zutritt und legten in unmittelbarer Nähe weitere Kabel für eine spätere Abholung ab. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, die insbesondere zwischen Mitternacht und 0.45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr an der Bahnhaltestelle Löwental ermittelt die Polizei. Angaben zweier Beteiligter zufolge waren diese mit einem Duo in Streit geraten. Dieser Streit entwickelte sich in eine handfeste Auseinandersetzung woraufhin die unbekannten Tatverdächtigen in Richtung Löwentalunterführung das Weite suchten. Die 29 und 24 Jahre alten Männer zogen sich entsprechende Blessuren zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugen des Streits oder Personen, die Hinweise zu den flüchtigen Kontrahenten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen in der Anton-Sommer-Straße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter war zwischen 0.30 Uhr und 5 Uhr mutmaßlich beim Rückwärtsfahren gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW gestoßen und hatte rund 1.000 Euro Sachschaden angerichtet. Trotz des Streifschadens und einer Delle in der Beifahrertür suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Autofahrer erwartet Anzeigen

Weil er am Sonntag gegen 15.30 Uhr an der Tankstelle in der Hauptstraße gleich mehrere Straftatbestände erfüllt hat, muss ein Mann mit Konsequenzen rechnen. Der 37-Jährige war auf das Gelände gefahren und hatte anstatt Diesel, Benzin in seinen Wagen getankt. Der darauffolgende Fluchtversuch scheiterte mutmaßlich aufgrund des falschen Kraftstoffs. Gegenüber der Angestellten gab er an, den offenen Betrag nicht bezahlen zu können. Stattdessen stahl er ein Fläschchen Alkohol und ließ Beleidigungen und Drohungen folgen. Die verständigte Polizeistreife traf den 37-Jährigen noch auf dem Tankstellengelände an und stellte deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Vortests ergaben nicht nur einen Promillewert von über 1,6 Promille, sondern reagierten auch positiv auf THC, weshalb der Mann in einer Klinik drei Blutproben abgeben musste. Bereits am Samstagabend war der 37-Jährige betrunken mit seinem Auto unterwegs gewesen und hatte für einen Polizeieinsatz gesorgt (Wir haben berichtet. In unserer gestrigen Pressemeldung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Mann ist 37 Jahre alt.) Weil ihm schon nach diesem Ereignis untersagt worden war, führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu fahren, kommt neben den Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Diebstahls, Betrugs und erneuter Trunkenheitsfahrt auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Markdorf

Motorradunfall

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Motorradunfall gewesen sein, bei dem sich ein 43-Jähriger am Sonntag gegen 14.30 Uhr verletzt hat. Der Zweiradfahrer war auf der Zeppelinstraße stadteinwärts unterwegs und verlor beim Verlassen des sogenannten "Turbo"-Kreisels die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte auf die Fahrbahn und wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge mittelschwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den 43-Jährigen in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell