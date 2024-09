Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Rund 1,4 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 21-jährigen Mercedes-Fahrer ergeben, der am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann fuhr auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm und geriet nach dem Wernerhoftunnel in den Grünstreifen, wo sich sein Mercedes überschlug und hinter der Leitplanke auf dem Dach zum Liegen kam. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs. Der Schaden an der Leitplanke beträgt 2.000 Euro. Der Fahrer und seine beiden 17 und 18-jährigen Mitfahrer wurden eigenen Angaben zufolge nicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Nach einer Blutentnahme behielten die Beamten den Führerschein des 21-Jährigen ein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Wangen

Verkehrszeichen gestohlen

Unbekannte haben am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ein Verkehrsschild am Kreisverkehr Isnyer-/Friedrich-Ebert-Straße gestohlen. Ein Zeuge konnte vier Personen beobachten, die gegen Straßenlaternen getreten und schließlich die viereckige, rot/weiß schraffierte "Richtungstafel in Kurven" entwendet haben. Die Personen konnten im Rahmen der sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Wangen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0.

