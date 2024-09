Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

E-Scooter geklaut

Am Freitag in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen E-Cooter der Marke Xiaomi Mi Pro. Dieser war an einem Fahrradständer gesichert, vor der Commerzbank in der Friedrichstraße 97 in Friedrichshafen abgestellt. Zeugen welche zur fraglichen Zeit Beobachtung in der vor der Commerzbank gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen zu melden (Tel.: 07541 701-3104).

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Am Samstag gegen 06:20 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Äußeren Ailinger Straße einzudringen. Hierbei wurden sie offensichtlich von einer Mitarbeiterin gestört. Die Zeugin sah noch zwei dunkel gekleidete Personen, welche fluchtartig die Örtlichkeit verließen. Kurz darauf hatte ich auch ein weißer Transporter von der Tatörtlichkeit entfernt. An einer Notausgangstür, welche sich neben dem Haupteingang befindet, konnten anschließend massive Hebelspuren festgestellt werden. Zeugen welche zur fraglichen Zeit Beobachtung an der Örtlichkeit, aber auch zu dem weißen Transporter gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen zu melden (Tel.: 07541 701-3104).

Meckenbeuren

Frontal in Gegenverkehr gefahren

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfall kam es am Freitag gg. 15.58 Uhr auf der B 30 in Meckenbeuren zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr sehr langsam von Friedrichshafen kommen in Fahrtrichtung Meckenbeuren. Auf Höhe der Ravensburger Straße 118 fuhr der Mercedes an einer verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugreihe und beschleunigte plötzlich. Eine entgegenkommende Pkw-Lenkerin übersah er hierbei und fuhr folglich nahezu frontal in den Pkw. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ca. 5000.- Euro. Der 85-Jährige wurde mit dem Rettungswagen aufgrund des medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Zeugen und Geschädigte welche ggf. auf der Strecke von Friedrichshafen nach Meckenbeuren gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen zu melden (Tel.: 07541 701-3104).

