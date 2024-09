Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Am Samstag gegen 03.29 Uhr stellte eine Polizeistreife im Hirschgraben in Ravensburg einen kaputten Ford Kombi fest. Das Fahrzeug stand mit frischen Unfallschäden im Grünstreifen, wobei ein Verkehrszeichen noch unter dem Fahrzeug klemmte. Ein verantwortlicher Fahrer konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 1500.- Euro geschätzt. Zeugen welche Beobachtung zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Schlägerei am Bahnhof

Am Samstag, gegen 02.39 Uhr kam es vor dem Haupteingang des Bahnhofs Ravensburg zwischen einer mehrköpfigen Personengruppe zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese artete zu einer handfesten Schlägerei aus. Zwei unbekannte Täter schlugen gemeinschaftlich auf zwei Geschädigte ein. Anschließend ergriffen sie fußläufig die Flucht. Beide Geschädigte erlitten durch den körperlichen Angriff jeweils eine kleinflächige Platzwunde im Gesichtsbereich. Die Täter werden wie folgt beschrieben: südländischer Typ, dunkel gekleidet, 20-25 Jahre alt, einer der Täter trug einen hellen Pullover. Weitere Zeugen welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Wohnungsbrand

Am Samstag gegen 01.00 Uhr kam es im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses im Birkenweg in Weingarten zu einem Wohnungsbrand. Laut Feuerwehr dürfte ein Defekt eines Stromverteilerkastens im Badezimmer die Ursache für den Brand sein. Dem schnellen Eingreifen eines Nachbarn war es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde. Bei Brandausbruch waren die neun und dreizehn Jahre alten Kinder der Familie alleine zu Hause. Sie wurden vom Nachbarn aus der Wohnung gebracht. Die Feuerwehr, welche mit 7 Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Nach Löschung des Brandes stand aber fest, dass die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar war. Die Familie wurde in einem Hotel untergebracht. Der Brandschaden wird derzeit auf etwa 100.000,00 Euro geschätzt. Die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wangen im Allgäu

Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 8002 zwischen Neuravensburg und Haslach wurde am Freitag gegen 21.15 Uhr ein 16-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Vermutlich aufgrund der örtlichen nassen Straßenverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer in einer Rechtskurve in Schleudern und von im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab. Er touchierte zwei kleine Baumstümpfe ehe er mit der Beifahrerseite gegen einen Baum prallte. Hierbei stellte sich das Fahrzeug auf und stürzte anschließend etwa 10 Meter tief eine Böschung hinunter in Richtung Argen. Der Mercedes kam auf dem Dach zum Liegen. Beim Unfall wurde der 16-jähriger Beifahrer eingeklemmt und musste von den Rettungskräften geborgen werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Neben zwei Rettungswägen und einem Notarzt sowie Rettungshubschrauber war auch die örtliche Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen und 32 Kräften vor Ort. Der Mercedes wurde durch den Abschleppdienst geborgen. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde durch Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Kißlegg

Über Kreisverkehr gefahren

Am Freitag um 23.32 Uhr befuhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer die L265 von Kißlegg kommend in Richtung Dettishofen. Den Kreisverkehr in Dettishofen übersieht er vermutlich aufgrund erheblicher Alkoholisierung. Durch das Überfahren wird der das Fahrzeug so beschädigte, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro entsteht. Der Opel ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der an Ort und Stelle durchgeführte Atemalkoholtest ergibt beim Fahrer einen umgerechneten Wert von 1,48 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell