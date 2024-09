Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer stoßen zusammen

Mit den Köpfen zusammengestoßen sind zwei Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Friedrichstraße. Die Radler im Alter von 24 und 40 Jahren waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beim gegenseitigen Ausweichen entschieden sich beide jedoch für die gleiche Richtung, woraufhin es zur Kollision kam. Die 40-Jährige verletzte sich leicht und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Friedrichshafen

Lastwagenfahrer beschädigt Bahnschranke

Die Schranke des Bahnübergangs in der Olgastraße hat ein 26-jähriger Lastwagenfahrer am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr beschädigt. Trotz eines vor ihm rangierenden Lasters fuhr er auf die Gleise und musste dort anhalten. Weil sich in diesem Moment die Schranke absenkte, gab er Gas und beschädigte dabei die Bahnschranke. Während am Lastwagen lediglich mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, wird dieser an der Bahneinrichtung auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Tettnang

Alkoholisiert am Steuer

Deutlich zu viel Alkohol intus hatten offenbar zwei Autofahrer, als sie am Donnerstagabend von der Polizei gestoppt wurden. In der Kontrollstelle wurden die Polizisten auf den Alkoholgeruch eines 33-jährigen Ford-Fahrers aufmerksam. Weil eine Atemalkoholmessung rund 2,6 Promille ergab, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Zuvor hatten die Beamten einen 26-Jährigen mit dessen BMW angehalten, bei dem ebenfalls der Verdacht auf eine deutliche Alkoholisierung bestand. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus kommt eine weitere Anzeige auf ihn zu, weil er sich trotz Fahrverbots hinters Steuer gesetzt hatte.

Tettnang

Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall auf der Seestraße zwischen Tettnang und Bürgermoos am Donnerstag gegen 17 Uhr ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu einem Beteiligten. Der Unbekannte fuhr von der Abfahrt der B 467 nach rechts auf die Seestraße ein und nahm dabei einer von Tettnang kommenden, 23 Jahre alten Mercedes-Lenkerin die Vorfahrt. Diese musste stark abbremsen und wich nach links aus, wo sie mit dem Mazda einer 58-Jährigen kollidierte, der auf der Abbiegespur stand. Der Unbekannte suchte mit seinem schwarzen Kombi das Weite. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Immenstaad

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Ein 54 Jahre alter Sattelzug-Lenker fuhr mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden Sattelzug auf. Verletzt wurde niemand.

Heiligenberg

Bus kollidiert mit Auto

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein Stadtbus-Fahrer am Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 201 verursacht. Der 54-Jährige war in Richtung Wintersulgen unterwegs, als ein vorausfahrender Dacia-Lenker nach links in Richtung Bühlen abbiegen wollte und dafür abbremste. Der Busfahrer erkannte dies offenbar zu spät, versuchte noch nach links auszuweichen und prallte in der Folge mit der rechten Front in die Fahrerseite des abbiegenden Pkw. Glücklicherweise wurden weder der Fahrer des leeren Busses, noch der 73 Jahre alte Pkw-Lenker verletzt. Am Stadtbus wird der Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt, am Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Um das Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell