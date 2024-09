Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weißenau

Umhängetasche aus Pkw gestohlen

Eine Umhängetasche samt Wertgegenständen und Bargeld hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 0 Uhr und 10.30 Uhr aus einem Pkw gestohlen. Der Wagen war in der Weingartshofer Straße abgestellt und nach bisherigen Erkenntnissen wohl unverschlossen. Der Täter muss sich am Kofferraum des Nissan zu schaffen gemacht und diesen durchsucht haben. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Pkw angefahren

Einen geparkten Pkw hat ein Unbekannter am Mittwochabend zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr auf einem Parkplatz in der Gablerstraße angefahren und dann das Weite gesucht. Hinterlassen hat der Verursacher an dem Audi einen Sachschaden von gut 2.000 Euro. Anhand der Spuren ist davon auszugehen, dass der Unbekannte möglicherweise beim Ein- oder Ausparken den Wagen streifte und selbst mit einem Fahrzeug mit heller Lackierung unterwegs war. Hinweise zum Verkehrsunfall und dem unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen. Gegen den Flüchtigen wird wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

Weingarten / Baindt / Aichstetten / Isny im Allgäu

Betrüger versuchen ihr Glück

Als freundliche Kriminalbeamten, die vor einem angeblich drohenden Einbruch warnen oder als Polizei nach einem vermeintlichen schweren Unfall gaben sich Betrüger am Mittwochnachmittag gleich mehrmals im Präsidiumsgebiet aus. Die Täter meldeten sich jeweils telefonisch bei ihren potentiellen Opfern und versuchten mit den aufwühlenden, vorgespielten Geschichten an deren Wertgegenstände und Vermögen zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ sich niemand von der hinterlistigen Masche der Betrüger beeindrucken. Alle beendeten das Telefonat und verständigten nach dem Betrugsversuch ihr örtliches Polizeirevier.

Amtzell

Bei Grünarbeiten - Autofahrer prallt in Lkw

Trotz Warndreieck und einer Warnbarke mit Beleuchtung ist am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr ein 85-Jähriger in der Ravensburger Straße auf einen Lkw aufgefahren, der dort bei Grünarbeiten abgestellt war. Ein Arbeiter, der sich zum Unfallzeitpunkt auf der Ladefläche des Lasters befand und infolge des Aufpralls herunterstürzte, zog sich glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Sowohl am Opel des 85-Jährigen als auch am Lkw entstand jeweils mehrere tausend Euro Sachschaden.

Vogt

In geparkten Lkw geprallt - rund 20.000 Euro Sachschaden

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden eines Unfalls beziffert, bei dem am Mittwochmorgen eine 42-Jährige in der Ziegelstraße mit der linken Fahrzeugfront ihres Ford in einen am anderen Fahrbahnrand geparkten Lkw geprallt ist. Eigenen Angaben zufolge habe die Fahrerin den Lkw durch die tiefstehende Sonne nicht gesehen. An ihrem Wagen wurde die linke Fahrzeugseite massiv beschädigt, der Sachschaden am Lkw wird auf lediglich wenige hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde die 42-Jährige zum Glück nicht.

Wangen im Allgäu

Unbekannte steigen in Geschäft ein

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Geschäft in der Straße "Am Haidhof" eingestiegen und haben eine Registrierkasse sowie eine weiße Trinkgeldkasse gestohlen. Bei ihrer Tat richteten die Einbrecher mehrere tausend Euro Sachschaden an, der Wert der Beute fällt hingegen wesentlich geringer aus. Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Wangen im Allgäu hat den Fall aufgenommen und nimmt unter Tel. 07522/984-0 Hinweise zu der Tat entgegen.

Kißlegg / A 96

Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer nach Softwaremanipulation

Auf eine manipulierte Fahrzeugsoftware sind Beamte des Verkehrspolizei Kißlegg bei der Kontrolle eines Sattelzugs am Mittwochnachmittag gestoßen. Wie die Überprüfung der speziell geschulten Polizisten ergab, wurde hierdurch eine Leistungssteigerung des Fahrzeugs erzielt, die zeitgleich offenbar die Abgasreinigung außer Funktion setzte. Gegen den 28 Jahre alten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der unzulässigen Manipulation eingeleitet. Da er über keinen festen deutschen Wohnsitz verfügt, musste er mehrere tausend Euro zur Sicherung des Verfahrens hinterlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell