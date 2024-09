Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 25.09.2024

Sigmaringen (ots)

Nach Raubversuch - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Auf einen E-Scooter hatten es offenbar zwei 24- und 31-Jährige abgesehen, die nun wegen des Verdachts des versuchten Raubs in Untersuchungshaft sitzen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die beiden Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Mühlbergstraße im Bereich einer Tankstelle auf einen Mitarbeiter des LEA Security-Dienstes und gingen diesen körperlich an. Dabei versuchten sie, dessen E-Scooter zu entwenden. Als das Duo scheiterte, flüchtete es. Polizeistreifen konnten die beiden Tatverdächtigen in Abstimmung mit dem Sicherheitspersonal der Landeserstaufnahmeeinrichtung bereits kurze Zeit später auf dem dortigen Gelände festnehmen. Der merklich alkoholisierte 24-Jährige wurde nach seiner Festnahme aufgrund seines Ausnahmezustandes zunächst in eine Fachklinik gebracht. Ein Haftrichter erließ am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen jeweils einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden algerischen und tunesischen Staatsangehörigen und setzte diese in Vollzug. Das Opfer des Duos erlitt durch die Tat Schmerzen am Arm, einer medizinischen Versorgung vor Ort bedurfte er jedoch nicht.

Gegen den 24-Jährigen ermittelt die Polizei neben des versuchten Raubs auch aufgrund anderer Taten, unter anderem wegen Diebstahls.

