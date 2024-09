Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Langfinger leert Kasse

Ein Langfinger hat am Dienstagvormittag in einem unbemerkten Moment die Kasse eines Nagelstudios in der Rosenstraße geleert. Gegen 11 Uhr betrat der Unbekannte den Laden und gab vor, auf seine Frau zu warten, die einen Termin im Studio wahrnehmen wolle. Als der Mann nach einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit weg war, wurde die Mitarbeiterin des Geschäfts stutzig und musste bei einer Überprüfung feststellen, dass sich der Unbekannte an der Kasse bedient hatte. Das Polizeirevier Ravensburg hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Langfinger unter Tel. 0751/803-3333 entgegen. Beschrieben wird der Unbekannte als etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 170cm groß und mit kurzen schwarzen Haaren sowie drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug der Mann eine blaue Jeansjacke und eine blaue Jeanshose.

Schlier

Palette fällt von Lkw - Unfall

Während der Fahrt hat am Dienstagnachmittag ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer auf der L 317 zwischen Schlier und Unterankenreute eine graue Palette verloren, die in der Folge gegen einen nachfolgenden Pkw geschleudert wurde. Durch die verlorene Ladung entstand am BMW im Bereich der Stoßstange ein Sachschaden von rund 2.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand. Von dem verantwortlichen Lkw-Fahrer fehlt bislang jede Spur, möglicherweise hat er den Unfall überhaupt nicht bemerkt. Das Polizeirevier Ravensburg hat nun Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen und bittet andere Verkehrsteilnehmer oder sonstige Personen, die Hinweise auf den türkisfarbenen Lkw geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Grünkraut

Sekundenschlaf geht dank Ausweichmanöver glimpflich aus

Glimpflich ausgegangen ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 32 bei Grünkraut, nachdem ein 62-jähriger VW-Fahrer offensichtlich in Sekundenschlaf gefallen war. Als der VW in Richtung Ravensburg auf die Gegenfahrbahn geriet, reagierte der entgegenkommende Audi-Fahrer geistesgegenwärtig und lenkte seinen Wagen nach rechts in einen Graben, um eine Frontalkollision zu verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden am Audi wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Gegen den 62-Jährigen, der ebenfalls erschrocken abbremste, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Grünkraut

Pkw wird bei Unfall von Kleinlaster erfasst - rund 18.000 Euro Schaden

Auf rund 18.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinlaster entstanden ist. Beim Abbiegen von der Liebenhofer Straße in die Kemmerlanger Straße übersah der 69-Jahre alte Fahrer eines Dacia einen aus Richtung Kemmerlang kommenden Kleinlaster und nahm ihm die Vorfahrt. Sowohl der 69-Jährige als auch die 62 Jahre alte Fahrerin des Kleinlasters zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurden später vorsorglich durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Wangen im Allgäu

Betrügerin schlägt offensichtlich ein zweites Mal zu

Wie jetzt bekannt wurde, hat die Betrügerin, die am Sonntagabend einem hilfsbereiten Mann vorgespielt hat, Geld für einen Schlüsseldienst zu benötigen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5871971), am Montag ein zweites Mal zugeschlagen. Die Frau tischte gegen 16 Uhr einem Mann im Hölderlinweg dieselbe Geschichte auf und machte sich anschließend wiederum mit dem Bargeld aus dem Staub. Hinweise zu der Unbekannten, die dieses Mal als etwa 30 Jahre alt, mit nordafrikanischem Aussehen und dunklen Pigmentflecken unter den Augen sowie dunkelbraunen Haaren beschrieben wird, nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu weiterhin unter Tel. 07522/984-0 entgegen. Bei der neuerlichen Tat soll sie eine pinke Weste mit Kapuze, einen mehrfarbigen Schaal sowie einen beigefarbenen, knielangen Rock und weiße Sneaker getragen haben.

Wangen im Allgäu

Partnerin auf Wohnmobilstellplatz überrollt

Beim Rückwärtsfahren auf einem Wohnmobilstellplatz bei Humbrechts hat am Dienstag kurz vor 17 Uhr ein 67-Jähriger seine hinter dem Camper stehende Partnerin übersehen und mit dem Fahrzeug erfasst. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt am Telefonieren, wurde von dem Wohnmobil umgestoßen und geriet unter das Fahrzeug. Sie zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog die 66-Jährige nach der ärztlichen Erstversorgung in eine Klinik.

Argenbühl

Kind stirbt bei tragischem Unfall auf Bauernhof

Tragisch hat am Dienstagnachmittag ein Unfall auf einem Hof bei Argenbühl geendet. Beim Rangieren mit einem Traktor hatte ein Familienangehöriger einen Zweijährigen nicht bemerkt und diesen vor einem Stall mit dem Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns erfasst. Das Kind zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat die Ermittlungen zu dem folgenschweren Unfall aufgenommen. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Weingarten

Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat das Polizeirevier Weingarten ein Strafverfahren eingeleitet, nachdem ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmittag in der Liebfrauenstraße einen geparkten Opel angefahren hat und anschließend davonfuhr. Der Unfallverursacher kümmerte sich dabei nicht um den von ihm verursachten Schaden von rund 4.000 Euro. Hinweise zu dem Unfall und dem unbekannten Beteiligten nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Pkw beschädigt - Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter bei einem Unfall zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Baindter Straße an einem geparkten Fiat hinterlassen. Wohl beim Rangieren, möglicherweise auch mit einem Anhänger oder durch herausragende Ladung, beschädigte der Unbekannte den geparkten Wagen und fuhr anschließend weiter. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich bislang nicht, weshalb nun strafrechtlich ermittelt wird. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell