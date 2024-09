Polizeipräsidium Ravensburg

Oberzell

Fahrrad gestohlen

Mit einer Säge dürften Unbekannte am Werk gewesen sein, als sie zwischen Samstagabend und Montagmorgen am Bahnhof Oberzell das Faltschloss eines Pedelecs durchtrennt haben. Die Täter nahmen das Rad an sich und flüchteten. Personen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Ravensburg

Autofahrer ignoriert Behördenbriefe - Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis die Folge

Weil er nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung mit folgendem Fahrverbot nicht auf die Briefe der Führerscheinbehörde reagiert hat, stand am Sonntagabend die Polizei bei einem 28-Jährigen auf der Matte. Die Beamten waren mit der Beschlagnahme des Führerscheins beauftragt, da der Betroffene seine Fahrerlaubnis trotz bestehendem Fahrverbot nicht eingeschickt hatte. Just in diesem Moment fuhr der 28-Jährige trotz Fahrverbot mit seinem Auto zu Hause vor. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, zudem droht dem Fahrzeuglenker nun wegen seiner unerlaubten Fahrt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Wangen im Allgäu

Hilfsbereiter Mann sitzt Betrügerin auf

Einer Betrügerin aufgesessen ist ein hilfsbereiter Mann am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Dörfler-Straße. Die Frau klingelte bei dem Bewohner, gab sich als Nachbarin aus und bat um Bargeld für einen Schlüsseldienst. Zuvor gaukelte sie vor, sich ausgesperrt zu haben und Hilfe zu benötigen. Als die Frau mit dem Bargeld schnell in Richtung Zeppelinstraße davonlief und andere Nachbarn nichts von dem angeblich verständigten Schlüsseldienst wussten, wurde der Mann stutzig. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu der Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Die Frau wird als etwa 25 Jahre alte mit längeren, glatten dunkelblonden oder dunkelbraunen Haaren sowie von dunklerem Hauttyp beschrieben. Getragen haben soll sie ein blaurotes Kleid.

