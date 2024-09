Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Insasse legt in Zelle Feuer

Ein 20 Jahre alter Insasse hat am Sonntagabend in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg in seiner Zelle Feuer gelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte der junge Mann einen Bettbezug in Brand, woraufhin Vollzugsbeamte einschritten und den 20-Jährigen aus seiner Zelle brachten. Der Insasse verlor aufgrund der von ihm herbeigeführten Rauchentwicklung kurzzeitig das Bewusstsein. Er und eine Vollzugsbeamtin mussten infolge von Rauchgasintoxikationen in einer Klinik behandelt werden. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Kißlegg / A 96

Alkoholisierte in Schlangenlinien unterwegs

In auffälligen Schlangenlinien war offenbar eine 37-jährige Autofahrerin unterwegs, die von einem Verkehrsteilnehmer am späten Sonntagabend auf der A 96 in Richtung Kißlegg der Polizei gemeldet wurde. Eine Streife der Verkehrspolizei stoppte die Frau daraufhin und überprüfte deren Verkehrstüchtigkeit. Deutlich über ein Promille zeigte der fällige Alkoholtest an, sodass die Fahrt an Ort und Stelle beendet und durch die Beamten in einem Krankenhaus eine Blutentnahme bei der Fahrerin angeordnet wurde. Den Führerschein der 37-Jährigen behielten die Polizisten ein. Auf die Alkoholisierte kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Kißlegg

Motorradfahrerin schwer verletzt

Mit einem entgegenkommenden Traktor samt Ladewagen ist am Sonntagnachmittag eine 57 Jahre alte Motorradfahrerin auf der Landesstraße zwischen Kißlegg und Immenried kollidiert und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Zweiradfahrerin gegen 15 Uhr auf die Gegenfahrbahn und stürzte dort nach dem Zusammenprall, wobei sie auch von einer Achse des Ladewagens erfasst wurde. Ein Rettungsdienst brachte die 57-Jährige zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die L 265 für den übrigen Verkehr zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird an der BMW auf rund 4.000 Euro beziffert, am landwirtschaftlichen Gespann dürfte kein nennenswerter Schaden entstanden sein.

Ravensburg

Zwei Verletzte bei Unfall

An der Kreuzung Ulmer Straße / Bleicherstraße hat es am Sonntagabend gekracht. Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem VW aus Richtung Berg auf die Einmündung zu und versuchte, eigenen Angaben zufolge bei Orange zeigender Ampel, noch über die Kreuzung zu gelangen. Dabei prallte die 22-Jährige mit ihrem Wagen in den BMW eines 32-Jährigen, der die Kreuzung von der Bleicherstraße in Richtung Eywiesenstraße überquerte und dessen Ampel nach bisherigen Erkenntnissen bereits Grün zeigte. Während bei der wuchtigen Kollision an den beiden Pkw Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, wurde die Unfallverursacherin von einem Rettungsdienst aufgrund von Schmerzen zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 32-Jährige klagte im Nachgang über auftretende Schmerzen, die offensichtlich jedoch keiner unmittelbaren ärztlichen Versorgung bedurften.

Ravensburg

Frau in psychischem Ausnahmezustand

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich eine 37-Jährige befunden, die am Sonntagabend in einem Krankenhaus in Behandlung war und dieses in ihrer Verfassung eigenständig verlassen hatte. Da eine Gefährdung für die Person zu befürchten war, suchte eine Polizeistreife nach der Frau und nahm sie in Gewahrsam. Die 37-Jährige wurde daraufhin zurück in ärztliche Obhut gebracht, wobei sie sich in ihrer angespannten Stimmung gegen die Beamten wehrte und unter anderem nach einer Beamtin trat. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen die Patientin eingeleitet.

Rotheidlen

Auto schanzt über Kreisverkehr

Auf mehrere 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr ein 44-Jähriger mit seinem Range Rover über einen begrünten Kreisverkehr geschanzt ist. Der Autofahrer übersah auf der B 32 offenbar den Kreisverkehr bei Rotheidlen und kam, nachdem er über den Kreisverkehr gefahren war, an einer Leitplanke zum Stehen. Der 44-Jährige wurde anschließend von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, blieb nach bisherigen Kenntnissen aber glücklicherweise unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Vogt

Berauscht am Steuer

Einen Joint geraucht hatte eigenen Angaben zufolge ein 34-Jähriger, bevor er am Sonntagvormittag auf sein Motorrad gestiegen und später im Schützenweg in eine Polizeikontrolle geraten ist. Die Beamten stellten bei dem Zweiradfahrer Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel fest, ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug auf Cannabis an. Die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge für den 34-Jährige. Zudem muss er sich auf ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mehreren hundert Euro einstellen.

Wolpertswende

Unbekannte steigen in Schäferwagen ein und montieren Holzräder ab

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Schäferwagen auf einem Wiesengrundstück zwischen Wolpertswende und Bruggen eingestiegen und haben dessen Holzräder abmontiert und gestohlen. Den Wagen bockten die Täter dabei mit Steinelementen aus einem nahegelegenen Holzschopf auf. Aus dem Wagen nahmen die Unbekannten einen kleineren Ofen mit. Durch ihre Tat richteten die Langfinger einen Schaden von rund 1.000 Euro an. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Pkw mutwillig zerkratzt

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden beziffert, nachdem Unbekannte einen Audi in einer Tiefgarage in der Waldseer Straße massiv zerkratzt haben. Der Wagen stand zwischen Montag, den 16.09., und Samstag, den 21.09., in der Tiefgarage geparkt und wurde ringsherum mit einem spitzen Gegenstand bearbeitet. Hinweise zu der mutwilligen Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Wohnungseinbruch

Goldschmuck und Bargeld haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch am Sonntag zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr in der Karlstraße gestohlen. Die Täter nutzten offenbar die Abwesenheit der Bewohner aus, verschafften sich Zugang zu dem Gebäude und brachen im Innern eine weitere Türe auf. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bergatreute

19-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall

Bei einem tragischen Unfall ist am Sonntagnachmittag ein 19-Jähriger an einem Mühlrad verunglückt. Bei einer Radtour machte der junge Mann an dem Mühlrad halt, kletterte hinein und versuchte offenbar in diesem zu laufen, während eine Begleiterin die Szene aufnahm. Beim Verlassen des Mühlrads wurde der junge Mann nach bisherigen Erkenntnissen von einer Speiche erfasst und zog sich in Folge lebensbedrohliche Verletzungen zu. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 19-Jährige kurz darauf in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

