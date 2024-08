Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Straßenraub in der Lietholzstraße.

Lippe (ots)

Am Samstag (03.08.2024) wurde in der Zeit von 01:30 Uhr bis 01:45 Uhr eine 37-jährige Frau in der Lietholzstraße Opfer eines Straßenraubs. Die Geschädigte war auf dem Heimweg von der Arbeit, als ein unbekannter Täter sie mit einem Schlag ins Gesicht bewusstlos schlug. Die Frau verlor das Bewusstsein und als sie wieder zu sich kam, stellte sie fest, dass ihr pinkfarbenes Portemonnaie mit Bargeld entwendet worden war. Die Frau wurde durch den Schlag verletzt. Zuvor hielten sich drei männliche Personen im Kurpark auf, die als Zeugen der Tat in Fragen kommen könnten. Eine der Personen trug einen hellen Pullover. Alle, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Krimimalkommissariat 2 zu melden.

