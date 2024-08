Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. Pedelec-Fahrer stürzt auf verschmutztem Radweg.

Lippe (ots)

Am Freitag (02.08.2024) ereignete sich gegen 10:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Radweg parallel zur Oberen Dorfstraße in Elbrinxen. Ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer verlor auf einer Schlammschicht die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der behelmte Radfahrer aus Lügde zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell