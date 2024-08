Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Verkehrsunfall mit vier Verletzten an Kreuzung.

Lippe (ots)

Am Freitag (02.08.2024) ereignete sich gegen 18:35 Uhr an der Kreuzung Nordstraße/Klingenbergstraße in Jerxen-Orbke ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz 190 E beabsichtigte, von der Nordstraße nach links auf die Lagesche Straße abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines Mitsubishi Carisma, der von einer 32-jährigen Frau gesteuert wurde und die geradeaus von der Klingenbergstraße in die Nordstraße einfahren wollte. Es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurden alle vier Insassen der beteiligten Autos leicht verletzt. Neben den beiden Fahrern erlitten auch der 44-jährige Beifahrer und die 9-jährige Tochter der Mitsubishi-Fahrerin Verletzungen. Alle Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Schaden am Mercedes wird auf etwa 8.000 Euro, der am Mitsubishi auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell