Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Körperverletzung auf Flohmarkt.

Lippe (ots)

Am Samstag (03.08.2024) kam es gegen 10:20 Uhr zu einer Körperverletzung auf dem Flohmarkt in der Detmolder Innenstadt. Eine 16-jährige Jugendliche wurde von einem unbekannten Mann unvermittelt mit dem Knie in den Rücken gestoßen, als sie sich mit ihrem Baby an einem Stand in der Nähe des Standesamts (Wall 5) aufhielt. Die Geschädigte erlitt Schmerzen im Rückenbereich, das Kind blieb unverletzt. Der Täter wird als 50 bis 60 Jahre alter Mann beschrieben, etwa 1,70 m groß, mit kurzen dunklen Haaren. Er trug zum Tatzeitpunkt ein blaues T-Shirt, eine blaue kurze Jeanshose, eine Sonnenbrille und einen blauen Rucksack. Nach der Tat entfernte sich der Unbekannte in Richtung Bruchstraße. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

