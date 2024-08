Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Schlägerei beim Festival

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr kam es auf dem Festivalgelände einer Musikveranstaltung in Lemgo zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt ca. 15 Personen. Drei männlichen Personen im Alter von 27 Jahren, 18 Jahren und 19 Jahren gerieten mit einer 33-jährigen weiblichen Person in verbale Streitigkeiten. Dies nahm eine Gruppe von ca. 10 bis 15 männlichen Personen zum Anlass, um den 27-jährigen Kalletaler gemeinschaftlich zu attackieren. Der 27-Jährige erlitt durch die Schläge und Tritte unter anderem eine Platzwunde im Gesicht. Er wurde nach der Schlägerei vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold gefahren. Die beiden 18- und 19-Jährigen Kalletaler erlitten, bei dem Versuch die Streitigkeiten zu schlichten, leichte Verletzungen, die nicht ärztlich behandelt werden mussten. Die Schlägergruppe flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei in unterschiedliche Richtungen. Wer die Situation beobachtet hat und Angaben zu den Personalien der flüchtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich in Detmold unter 05231/6090 bei der Kriminalpolizei zu melden.

