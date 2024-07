Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Glasflaschen beworfen

Erfurt (ots)

Ein Streit zwischen zwei Gruppen in der Erfurter Innenstadt endete in der Nacht zu Sonntag mit gegenseitigen Flaschenwürfen. Aus noch ungeklärter Ursachen waren die beiden Personengruppen in Streit geraten. Zunächst soll es zu Beleidigungen gekommen sein, in dessen Folge jemand eine Bierflasche in Richtung dieser Gruppe warf. Deren Antwort war gleichermaßen und so warfen auch sie eine Glasflasche auf ihr Gegenüber. Glücklicherweise wurde niemand von den Wurfgeschossen getroffen. Die Polizei kam vor Ort, sprach Platzverweise aus und fertigte mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung im Versuch. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell