Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Wohnung

Erfurt (ots)

Samstagabend machte ein Einbrecher in Erfurt große Beute. In einem Mehrfamilienhaus in der Krämpfervorstadt war der Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen. Dabei verursachte er an der Eingangstür einen Schaden von etwa 250 Euro. Anschließend durchwühlte er die Räume und fand neben Kleidungsstücken und elektronischen Geräten auch diversen Schmuck vor. Mit seiner Beute im Gesamtwert von fast 4.000 Euro flüchtete er. Die Mieterin bemerkte den Einbruch und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

