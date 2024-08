POL-LIP: Bad Salzuflen - Radfahrer stoßen zusammen

Lippe (ots) - Am Freitag gegen 16:16 Uhr kam es in Detmold-Pivitsheide zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Frau aus Lage befuhr mit ihrem VW-Sharan die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Detmold. Als sie nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte, übersah sie einen vorfahrtberechtigten 22-jährigen Detmolder. Dieser fuhr ihr mit seinem VW-Golf in Richtung Augustdorf entgegen. Durch den Zusammenstoß ...

