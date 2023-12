POL-WES: Hünxe - Auto überschlägt sich

Dinslaken (ots) - Die Polizei sucht Hinweise auf einen Autofahrer, der am Mittwoch einen achtjährigen Jungen angefahren hat. Der Junge war gegen 07.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße in Richtung Oberhausener Straße unterwegs. Als er die Sterkrader Straße bei "grün" an der Ampel überqueren wollte, ist von rechts ein schwarzer Mercedes gekommen und hat ihn angefahren. Der Junge stürzte und ...

