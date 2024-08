Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Golf landet auf dem Dach

Am Freitag gegen 16:16 Uhr kam es in Detmold-Pivitsheide zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Frau aus Lage befuhr mit ihrem VW-Sharan die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Detmold. Als sie nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte, übersah sie einen vorfahrtberechtigten 22-jährigen Detmolder. Dieser fuhr ihr mit seinem VW-Golf in Richtung Augustdorf entgegen. Durch den Zusammenstoß wurde der Golf mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Vermutlich durch den Anstoß mit der Laterne schleuderte der PKW mit dem Heck herum und überschlug sich. Der Golf kam auf dem Dach liegend im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen dem Klinikum Detmold zugeführt. Für die Unfallaufnahme musste die Bielefelder Straße für 40 Minuten komplett gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr verkehrstüchtig und wurden durch nahegelegene Abschleppunternehmen geborgen.

