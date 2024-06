POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Burgstraße; Tatzeit: zwischen 10.06.2024, 16.30 Uhr und 11.06.2024, 06.30 Uhr; Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Kindergarten an der Burgstraße in Stadtlohn ein. Die Täter hebelten ein Metalltor auf, um auf das Gelände zu gelangen. Dort beschädigten sie ein Fenster und die Eingangstür. Letztere öffneten sie mit einem unbekannten Werkzeug, um so in ...

