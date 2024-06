POL-LIP: Barntrup. Unfall auf B 66.

Lippe (ots) - In der Bielefelder Straße kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (07./08.06.2024) zu mehreren Sachbeschädigungen durch bislang Unbekannte. An drei Grundstücken wurden Zäune beschädigt und an einem Hotel wurden mehrere Lampen der Außenbeleuchtung zerschlagen. Wer verdächtige Personen in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: ...

