POL-LIP: Bad Salzuflen - Zu tief ins Glas geschaut

Lippe (ots)

Eine 27-jährige Frau hat sich trotz ihrer starken Alkoholisierung am Sonntagmorgen hinter das Steuer ihres Mazda gesetzt. Im Bereich der Kurven auf der Alt-Holzhauser-Straße in Bad Salzuflen-Holzhausen verlor sie dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen zwei Bäume. Die 27-Jährige konnte alleine ihr völlig demoliertes Fahrzeug verlassen und eine Freundin informieren. Diese erschien an der Unfallstelle und transportierte die verletzte Frau ins Klinikum Detmold. Die hinzugerufene Polizei stellte dann fest, dass die Frau aufgrund des Genusses von Alkohol nicht mehr fahrtüchtig war. Der Bad-Salzuflerin wurde eine Blutprobe entnommen, das Führen eines PKW wurde ihr vorerst untersagt. An ihrem SUV entstand durch den Zusammenprall Totalschaden, der Wagen wurde durch ein nahegelegenes Abschleppunternehmen geborgen.

