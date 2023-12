POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Hamburger Straße

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 06.12.23, gegen 12:45 Uhr, sprang in der Freiligrathstraße, Höhe Hausnummer 120, ein freilaufender Hund gegen das Fahrrad eines fahrenden Kindes. Das Kind stürzte und wurde hierdurch an der Hand verletzt. Die Verletzung musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Hundehalter und dazugehörige Hund konnten nicht mehr ausfindig ...

