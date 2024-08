POL-LIP: Detmold. Im Krankenwagen Messer gezogen.

Lippe (ots) - Am Samstag (03.08.2024) kam es gegen 10:20 Uhr zu einer Körperverletzung auf dem Flohmarkt in der Detmolder Innenstadt. Eine 16-jährige Jugendliche wurde von einem unbekannten Mann unvermittelt mit dem Knie in den Rücken gestoßen, als sie sich mit ihrem Baby an einem Stand in der Nähe des Standesamts (Wall 5) aufhielt. Die Geschädigte erlitt Schmerzen im Rückenbereich, das Kind blieb unverletzt. Der ...

