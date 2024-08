POL-LIP: Lemgo. Belohnung für Hinweise zu Schlägerei nach "Lippe Open Air"-Festival.

Lippe (ots) - Am Samstagmittag (03.08.2024, 13:25 Uhr) kam es in Oelentrup zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Leopoldshöher verlor in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Kawasaki Z900 und kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrer stürzte und wurde schwer verletzt hinter einer ...

mehr