POL-OG: Bühl, Bühlertal - Alleinbeteiligt verunfallt

Lichtenau (ots) - Ein 51-jähriger Fahrer eines Mercedes überholte am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr auf der Verbindungsstraße von Lichtenau Ulm nach Moos (L76) ein vorausfahrendes Fahrzeug und geriet hierbei ins Schleudern. In der Folge kam der Unfallwagen von der Straße ab, rutschte in das angrenzende Feld, überschlug sich mehrfach und begann zu brennen. Ersthelfer an der Unfallstelle konnten den Fahrer gerade noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien. Die ...

mehr