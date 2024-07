POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Schwerer Reitunfall

Kehl (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein noch Unbekannter in der Giselherstraße einen am Straßenrand geparkten Pkw beschädigt und ist daraufhin geflüchtet. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Uhr dürfte der Unbekannte an der hinteren Tür des VW einen Schaden von rund 3.000 Euro hinterlassen haben. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten Zeugen, die verdächtige Personen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, sich ...

