POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Autofahrer bei Unfall auf der Brucktorstraße schwer verletzt

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Autofahrer ist es am Mittwochvormittag auf der Brucktorstraße gekommen. Kurz vor 11 Uhr fuhr ein 83-Jähriger mit einem Auto der Marke Subaru auf der Brucktorstraße in Richtung Untere Hauptstraße. Zeitgleich bog ein 69-Jähriger mit einem Fiat Ducoato Kleintransporter im Bereich der Brucktorstraße 3 von einer Seitenstraße auf die bevorrechtigte Brucktorstraße ein, wobei es mit dem Subaru zu einer Kollision kam. Der beim Unfall nicht angegurtete Subaru-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

