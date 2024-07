Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L173,Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorrad und Auto streifen sich im Gegenverkehr (09.07.2024)

Vöhrenbach, L173 (ots)

Ein Motorradfahrer und ein Auto haben sich bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der Landesstraße 173 zwischen Unterkirnach und Vöhrenbach im Gegenverkehr gestreift. Eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der L173 von Vöhrenbach in Richtung Unterkirnach unterwegs. In einer Rechtskurve streifte das Auto einen entgegenkommenden 16 Jahre alten Motorradfahrer der dadurch stürzte und sich an Hand und Fuß verletzte. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An der Aprilia entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell