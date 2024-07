Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der L171 zwischen Hausen vor Wald und Mundelfingen - Motorradfahrer verletzt (09.07.2024)

Hüfingen, L171 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 171 zwischen Hausen vor Wald und Mundelfingen am Dienstag, am frühen Abend, verletzt worden. Ein 23-Motorradfahrer war hinter einem Bus auf der L171 in Richtung Mundelfingen unterwegs. In einer Rechtskurve setzte der junge Mann zum Überholen an, brach dann jedoch ab, da der Bus durch seine Länge in der Kurvenmitte auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kam der Biker ins Schleudern und überschlug sich. Glücklicherweise erlitt er keine schweren Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell