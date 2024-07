Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einem Vorfall am Bahnhof Baden-Baden am Donnerstagnachmittag, sind die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll ein 31-Jähriger kurz vor 15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter eingekauft haben und im Anschluss einen Aufzug mit drei offenbar Jugendlichen betreten haben. Einer von diesen soll bei der folgenden Fahrt den Mann mit einer Waffe bedroht und dessen Geldbeutel an sich genommen haben. Nach dem Halt des Aufzuges flüchten der Tatverdächtige und seine beiden Begleiter über die angrenzende Treppe nach unten und durch die Unterführung in Richtung Industriegebiet Oos.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: 15-20 Jahre alt, etwa 180 - 190 cm groß, zur Tatzeit bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einem dunklen Pullover und einer Mütze. Ein Begleiter trug ebenfalls eine Jogginghose, ein T-Shirt und war etwas kleiner und in ähnlichem Alter. Von der dritten Person konnte keine Beschreibung abgegeben werden.

Zeugen, die zur Tathandlung oder der Identität der Gesuchten Angaben machen können, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Beamten der Kriminalpolizei.

/rs

