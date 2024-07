Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust- Hund aus Auto befreit, Hinweise der Polizei zu Tieren im Auto

Rust (ots)

Auf dem Parkplatz eines Campingplatzes ist am Donnerstagmittag ein 10 Monate alter Pudel aus einem VW Bus befreit worden. Minimal geöffnete Scheiben sorgten nicht für die ausreichende Kühlung bei den vorherrschenden Temperaturen von rund 28° C. Der Sicherheitsdienst des dortigen Freizeitparkes hatte das Tier gegen 17 Uhr in dem Auto festgestellt und Polizei und Betriebsfeuerwehr alarmiert. Deren Temperaturmessungen ergaben im Innenraum des in der Sonne stehenden Fahrzeuges annähernd 50° C, was ein schnelles Handeln zwangsläufig machte. Die Wehrleute konnten das ohne Wasser zurückgelassene und bereits ermattete und stark hechelnde Tier schnell befreien und erstversorgen. Eine weitere tierärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Die später hinzugekommene Hundehalterin erwartet nun eine Anzeige.

Hinweise der Polizei:

Bereits bei Außentemperaturen von 20° C kann die Innentemperatur eines Autos sehr schnell auf einen kritischen Bereich steigen. Auch wenn das Autofenster einen Spalt offen ist, reicht es in der Regel nicht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewähren. Schattige Plätze sind zwar gut, trotzdem kann sich das Auto schnell aufheizen. Darüber hinaus wandert die Sonne und das Auto steht so schnell wieder in der prallen Sonne. Hunde regulieren ihre Körpertemperatur im Wesentlichen über die Atmung. Daher sind sie deutlich hitzeempfindlicher als Menschen. Bereits Innentemperaturen um die 40° C können für einen Hund tödlich sein.

