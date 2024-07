Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Auffahrunfall

Zell am Harmersbach (ots)

Am Donnerstagabend kam es an einem Kreisverkehr in der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall mit Unfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer gegen 18:20 Uhr den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Biberach verlassen, als eine 58-jährige Autofahrerin von der Nordracher Straße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Dabei soll sie dem vorausfahrenden Pkw aufgefahren sein. Anschließend entfernte sich die mutmaßliche Unfallverursacherin unerlaubt von der Örtlichkeit. Später konnten die Polizeibeamten die Frau ausfindig machen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von knapp über zwei Promille. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige. /al

